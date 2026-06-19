Artvin'de sağanak: Köy yolları su altında kaldı

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Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde etkili olan yağış, özellikle dere yataklarında su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı. Sürekli devam eden sağanak sonrası bazı dereler taşıp çevreye yayıldı.

Petriyet Mahallesi’nden geçen derenin debisinin artmasıyla birlikte su, yerleşim alanlarına doğru ilerledi.

KÖY YOLLARI SU ALTINDA KALDI

Taşkınla birlikte köy içindeki bazı yollar tamamen suyla kaplandı. Yağışın etkisiyle dere yatağından taşan sular, ulaşımı zaman zaman zorlaştırırken, köy sakinleri de kısa süreli panik yaşadı.

Bölgede suyun yükselmesiyle birlikte bazı noktalarda yaya ve araç geçişi kontrollü şekilde sağlandı.

EKİPLER BÖLGEDE TEDBİR ALDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda inceleme yaptı. Su baskını yaşanan bölgelerde güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların riskli noktalardan uzak durmaları istendi.

Ekipler, olası yeni taşkın riskine karşı dere yataklarında da kontroller gerçekleştirdi.

SU SEVİYESİ NORMALE DÖNDÜ

Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte dere sularının seviyesi yeniden normale döndü. Bölgedeki su baskınının büyük çaplı bir hasara yol açmadan kontrol altına alınmasıyla birlikte rahatlama sağlandı.

Yetkililer, benzer durumlara karşı vatandaşların özellikle yağışlı havalarda dere yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.