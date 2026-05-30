Artvin'de sağanak sonrası dere taştı: 5 köyün yolu hasar gördü

Karadeniz Bölgesi’nde etkisini artıran sağanak yağış, Artvin’in Borçka ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışların ardından debisi yükselen Camili köyü deresi taştı, çevrede su baskını ve altyapı hasarına yol açtı. Taşkın, bölgedeki ulaşım ağında da ciddi aksamalara neden oldu.

DERE TAŞTI, YOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yağışların etkisiyle kısa sürede yükselen dere, çevresindeki kara yolunu etkisi altına aldı. Beş köyün ulaşımını sağlayan güzergâhta meydana gelen taşkın, yolun bazı bölümlerinde çökmelere neden oldu.

Şiddetli su akışı, yol yüzeyini kullanılamaz hale getirirken ulaşım tamamen durduruldu.

KÖPRÜDE HASAR OLUŞTU

Taşkın sırasında dere üzerindeki köprü de zarar gördü. Köprünün korkuluklarının bir kısmı sel sularına kapılarak yıkıldı. Bölgedeki ulaşım bağlantısının en kritik noktalarından biri olan köprüde oluşan hasar, köylerin dış dünya ile bağlantısını da olumsuz etkiledi.

EKİPLER BÖLGEDE SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olası risklere karşı güvenlik önlemleri aldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, çevrede yaşayan vatandaşların zarar görmemesi için alan kontrol altına alındı.

Yetkililer, su seviyesinin düşmesinin ardından bölgede teknik inceleme yapılacağını ve hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

ONARIM SÜRECİ SU SEVİYESİNE BAĞLI

Bölgedeki yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların, su seviyesinin normale dönmesinin ardından başlayacağı ifade edildi. Uzman ekiplerin yapacağı incelemeler doğrultusunda yol ve köprüdeki hasarın giderilmesi planlanıyor.

BÖLGE HALKI ULAŞIMDA ZORLUK YAŞIYOR

Taşkın nedeniyle beş köyle bağlantının kesilmesi, bölge halkının günlük yaşamını da olumsuz etkiledi. Alternatif güzergâhların sınırlı olması nedeniyle vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Artvin’de etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan taşkın, bölgede altyapı ve doğal afet risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.