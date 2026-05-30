Raheem Sterling, uyuşturucu etkisinde kaza yaptı: Lüks aracıyla bariyerlere girdi...

Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Liverpool gibi dünyaca ünlü kulüplerin formasını giyen Raheem Sterling, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir olayla gündemde.

Sterling son olarak aracıyla kaza yaptıktan sonra uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan gözaltına alındı.

Polis kayıtlarına göre kaza, sabah saat 09.00 sularında otoyolun güney yönünde, Minley Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMADAN GÖZALTINA ALINDI

31 yaşındaki oyuncunun lüks Lamborghini'si otoyol bariyerlerine çarptı.

Kazaya başka bir araç karışmadı. Herhangi bir yaralanma da bildirilmedi.

Soruşturma sürerken uyuşturucu testi yaptırmayı reddeden Sterling kefaletle serbest bırakıldı.

Hampshire Polisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“"Perşembe günü sabah saat 09.00'dan hemen önce, M3 otoyolunun güney yönünde, Minley Kavşağı yakınlarında bir Lamborghini'nin bariyerlere çarptığı ihbarını aldık. Kazaya başka bir araç karışmamış olup herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir. Berkshire'da ikamet eden 31 yaşındaki erkek sürücü, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, tehlikeli araç kullanma, C sınıfı uyuşturucu madde bulundurma ve tahlil için örnek vermeyi reddetme şüpheleriyle gözaltına alınmıştır. Şüpheli, soruşturmamız devam ederken kefaletle serbest bırakılmıştır."”

LIVERPOOL'DA PARLADI, MİLLİ TAKIMDA YILDIZLAŞTI

Genç yaşta Liverpool altyapısından yükselen Sterling, 2015'te Manchester City'ye transfer olmuştu.

İngiltere Milli Takımı'nda 82 maça çıkan oyuncu, son büyük performansını 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde sergiledi.

Fransa'ya 2-1 kaybedilen o maç, aynı zamanda Sterling'in milli formayla son kez parladığı karşılaşma oldu. Tecrübeli futbolcu, en son Aralık 2022'de İngiltere forması giydi.