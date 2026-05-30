Özel'den 'butlan' sonrası Silivri'ye ilk ziyaret: İmamoğlu ile 3 saat görüştü

CHP iç krizleriyle savaşmaya devam ediyor.

'Mutlak butlan' kararı sonrası, kaosların; skandalların hiç eksik olmadığı parti bıçak kesiği gibi adeta ikiye ayrıldı.

CHP'DE İŞLER İYİCE KARIŞTI

Genel merkezi kapatarak binadan çıkmayı reddeden ve görevden alınan Özgür Özel ve yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi sonrası İçişleri Bakanlığı'nın emniyete verdiği talimatla tahliye edildi.

Savaş alanına dönmüş merkezden dışarıya çıkan Özel ve destekçileri yağmur altında TBMM'ye yürüdü.

"BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR, AÇIKLAYACAĞIM" DEDİ

Akabinde Kılıçdaroğlu bayram vesilesiyle önce basın mensuplarıyla bir araya geldi ve kurultaya gidileceğini söyledi, ardından partililerle konutunun önünde bayramlaştı.

Basın mensuplarına ayrıca bir de bilinmeyen çok şeyin olduğunu ve bunları halk buluşmasında kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bugün 14.00'da konuşma yapması beklenirken, Özel'in de aynı saatte benzer bir program yaptığı öğrenildi.

'MUTLAK BUTLAN' SONRASI SOLUĞU SİLİVRİ'DE ALDI

Bunlar olurken Özel, bayramın 3. gününde, yaşananları Silivri'den takip eden Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitti.

Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesinden sonra ilk kez İmamoğlu'yla görüştü.

Gelişmeler sonrası soluğu Marmara Kapalı Cezaevi'nde alan Özel, İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanları, Gezi Parkı davası hükümlüleri ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 19 kişiyi ziyaret etti.

İMAMOĞLU İLE 3 SAAT GÖRÜŞME YAPTI

Silivri'de toplam 7 saat görüşme yapan Özel, İmamoğlu'yla görüşmesinin 3 saat sürdüğü öğrenildi.

7 saatin neredeyse yarısını sadece İmamoğlu'na ayıran Özel'in görüşmede neler konuştukları merak edilirken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'nun, 'mutlak butlan sonrası, yerine başka bir isim gelip gelmeyeceği de soru işaretleri arasında.