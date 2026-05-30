Evine kavuşan depremzede aileden Murat Kurum'a: Bakanımız söz verdi yaptı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla yeni evlerine kavuşmaya devam ediyor.

Asrın felaketi sonrası hızla yapılan çalışmalar sonucunda 500 binin üzerinde konut depremzedelere teslim edildi.

Depremze hak sahiplerine yeni ve güvenli evlerinin anahtarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenlerle teslim edildi.

2 BİN KONUT DAHA TESLİM EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu-Ferhuş Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 93 konut depremzedelere teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremde evi yıkılan genç Uzungündeş çitfinin deprem sonrası yerleştikleri yeni konutlarındaki mutluluğunu paylaştı.

"MURAT BAKANIMIZ SÖZ VERDİ YAPTI"

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda konuşan Uzungündeş çifti, evlenmelerinden 3 ay sonra depremde evlerini yıkıldığını anlattı.

Neslihan Uzungündeş, "Bir anda her şeyimizin gitmesine çok üzüldük. Eşya aldık, borçlandık. Tekrar ev yapacak durumumuz yoktu" ifadelerini kullandı.

Eşi Ufuk Uzungündeş de "Çadırda yaşarken biri gelip, "Üzülme kardeşim 1 yıl içinde ben size yeni bir ev yaparım dese inanmazdım. Sözü Murat Bakanımız verdi. Yapılamaz, edilemez dediler. Murat Bakanımız yaptı. Oğlum olduktan 3 ay sonra ev çıktı." diye konuştu.

"BİR MUCİZE"

Neslihan Uzungündeş, çocuklarının doğumundan 3 ay sonra yeni ev sahibi olmalarının mutluluğunu “Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize.” sözleriyle ifade etti.