Artvin'de taşan dere, 4 çay işçisini mahsur bıraktı
Hopa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından taşan dere, çay bahçelerinde çalışan 4 vatandaşı mahsur bıraktı. Ulaşımın imkânsız hale geldiği bölgede ekipler zamanla yarışarak vatandaşlara ulaştı.
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde, şiddetli yağışın ardından dere debisinin hızla yükselmesiyle birlikte çamur ve su karışımı akıntı, bölgedeki geçiş noktalarını kapattı. Çay toplamak için bahçelere giden 4 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı.
EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye Artvin İl Özel İdaresi ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Suyun şiddetli akışı nedeniyle yaya geçişinin mümkün olmaması üzerine iş makineleri devreye alındı.
VATANDAŞLAR KEPÇEYLE TAHLİYE EDİLDİ
Ekipler, vatandaşları iş makinesinin kepçe bölümüne alarak güvenli şekilde karşı kıyıya taşıdı. Aynı yöntemle vatandaşların topladığı çay çuvalları da bölgeden çıkarıldı.
KURTARMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Bölgedeki kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin yoğun akıntıya rağmen koordineli şekilde çalıştığı anlar yer aldı.