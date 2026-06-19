Asal Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere yolsuzlukla mücadele soruşturmaları sürüyor.

Ancak son zamanlarda muhalefet kanadı da oldukça hareketli...

CHP'ye gelen mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına geri döndü.

Özgür Özel ve ekibi görevden alınırken, bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Asal Araştırma, haziran ayında tüm Türkiye genelinde 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Anketin sonuçları da oldukça dikkat çekici...

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YİNE İLK SIRADA

Ankette ilk sırayı yüzde 33,1 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 30,9 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 9,2 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken MHP 8,3 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

DAVUTOĞLU VE BABACAN İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI SÜRÜYOR

Anket sonuçları partilerin güncel durumunu ortaya koydu.

AK Parti'den büyük umutlarla ayrılan ve kendi partilerini kuran Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, yüzdelik oy oranlarıyla 'diğer' kısmında yer aldı.

2023 seçimlerinde CHP çatısı altında seçime giren iki parti, Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında 25 milletvekiliyle parlamentoya girmişti.

2024 yerel seçimlerinde ise DEVA Partisi yüzde 0,33, Gelecek Partisi ise 0,07 oy oranında kalmıştı.