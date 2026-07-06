ASELSAN, NATO ile stratejik ortaklığını derinleştiriyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN, NATO ile yürüttüğü iş birliğini yeni projeler ve yüksek teknoloji çözümleriyle daha ileri bir aşamaya taşıyor. Hava savunma sistemlerinden elektronik harbe, haberleşmeden yapay zekâ destekli güvenlik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirket, hem NATO'nun savunma kabiliyetlerine katkı sunuyor hem de uluslararası savunma pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

30 YILI AŞAN İŞ BİRLİĞİ STRATEJİK ORTAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

ASELSAN'ın NATO ile iş birliği, 1990'lı yıllarda Stinger hava savunma füzelerinin elektronik bileşenlerinin üretimiyle başladı. Aradan geçen süreçte bu iş birliği; denizaltı haberleşme sistemlerinin modernizasyonu, Dost Düşman Tanıma (IFF) sistemleri, komuta kontrol altyapıları ve hava savunma konsept çalışmalarını kapsayan geniş bir alana yayıldı.

Şirket, uzun yıllardır NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile NATO Haberleşme ve Bilgi Ajansı'nın (NCIA) açtığı ihalelerde aktif rol alırken, uluslararası savunma standartlarına uygun milli çözümleriyle dikkat çekiyor.

Aselsan yeni üretim ve test merkezini devreye aldı

NATO'NUN HAVA SAVUNMASINDA SEÇİLEN 5 ŞİRKETTEN BİRİ OLDU

ASELSAN, NATO'nun yeni nesil Modüler Hava Savunma Konsepti çalışmaları kapsamında NSPA tarafından seçilen yalnızca beş şirket arasında yer aldı.

Bu kapsamda şirket; Airbus, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS ile birlikte NATO'nun gelecekteki hava savunma mimarisinin oluşturulmasına yönelik projelerde görev üstlenecek.

Bu gelişme, ASELSAN'ın yalnızca ürün tedarikçisi değil, NATO'nun uzun vadeli savunma planlamasında stratejik çözüm ortağı konumuna yükseldiğini gösteriyor.

IFF SİSTEMLERİNDE KÜRESEL RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Şirketin önemli başarılarından biri de Dost Düşman Tanıma (IFF) sistemleri alanında elde edildi.

ASELSAN, uzun yıllardır tek kaynak olarak hizmet veren uluslararası savunma şirketini geride bırakarak Portatif IFF Sorgulayıcı IDENTA 4000I çözümüyle NATO ihalesini kazandı.

İmzalanan çerçeve anlaşma kapsamında NATO üyesi ülkelere ilk teslimatların önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor. Bu gelişmenin, gelecekte NATO ülkelerinin yeni IFF ihtiyaçlarında ASELSAN'ın daha etkin rol üstlenmesinin önünü açması bekleniyor.

TATBİKATLARDA UYUMLULUĞUNU KANITLADI

ASELSAN, sadece ürün geliştirmekle kalmıyor, NATO'nun ortak operasyon kabiliyetine yönelik tatbikatlarda da aktif görev alıyor.

Şirket, son üç yılda 50'den fazla NATO çalışma grubunda yer aldı.

NATO'nun CWIX 2025 tatbikatında Hava Komuta Kontrol sistemleriyle müttefik ülkelerin platformlarıyla birlikte çalışabilirlik testlerini başarıyla tamamlayan ASELSAN, KOCATEPE 100 sistemiyle de Federated Mission Networking (FMN) Spiral 4 uyumluluğunu başarıyla geçti.

Ayrıca deniz harekât kabiliyetlerinin test edildiği REPMUS tatbikatlarına da katılarak çok alanlı operasyon yeteneklerini sergiledi.

NATO ÜLKELERİYLE İHRACAT HACMİ BÜYÜYOR

ASELSAN'ın NATO ülkelerindeki ticari faaliyetleri de hızla genişliyor.

Şirket, Polonya ile toplam 410 milyon dolarlık savunma sözleşmesine imza atarken, Polonya ve Romanya'daki iştirakleri aracılığıyla radar, elektronik harp ve haberleşme sistemlerinde yeni ihracat projelerini sürdürüyor.

Yakın dönemde bir NATO ajansıyla haberleşme sistemlerine yönelik yeni bir sözleşme de imzalayan şirket, ittifak ülkelerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

ÇELİKKUBBE VE YENİ NESİL SAVUNMA SİSTEMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

ASELSAN'ın NATO ile yürüttüğü iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi bekleniyor.

Özellikle haberleşme sistemleri, komuta kontrol altyapıları, anti-drone teknolojileri, elektronik harp çözümleri ve Türkiye'nin katmanlı hava savunma konsepti olan ÇELİKKUBBE bileşenlerinin NATO projelerinde daha fazla yer alacağı öngörülüyor.

Şirketin radar, elektronik harp, haberleşme ve IFF teknolojileri, NATO'nun bölgesel caydırıcılık kapasitesini güçlendirirken Türkiye'nin ittifaka sunduğu askeri ve teknolojik katkıyı da artırıyor.

NATO ZİRVESİ'NİN GÜVENLİĞİNDE ASELSAN TEKNOLOJİSİ

ASELSAN'ın geliştirdiği teknolojiler, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin güvenlik tedbirlerinde de aktif olarak kullanılıyor.

Kentin kritik noktalarına konuşlandırılan ROADGUARD sistemi, yapay zekâ destekli sensörleri sayesinde hareket halindeki araçlardan yüz tanıma ve plaka tespiti yapabiliyor.

Sistem, elde ettiği verileri anlık olarak analiz ederek araç ve kişi eşleştirmesi gerçekleştiriyor, ardından bu bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanıyla karşılaştırarak güvenlik birimlerine gerçek zamanlı destek sağlıyor.

Savunma teknolojilerindeki yüksek yerlilik oranı ve uluslararası standartlara uygun çözümleriyle öne çıkan ASELSAN, NATO ile geliştirdiği stratejik iş birlikleri sayesinde hem küresel savunma sanayisindeki rekabet gücünü artırıyor hem de Türkiye'nin savunma alanındaki uluslararası konumunu daha da güçlendiriyor.