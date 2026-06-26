Aşureniz sulu olduysa bu yöntemi deneyin: Hemen kıvam alıyor

Aşure tencereleri kaynamaya devam ediyor.

Aşure yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri kıvamının beklenenden daha sulu olması.

Özellikle pişirme süresi tamamlandıktan sonra kıvamın oturmaması, "Sulu aşure nasıl koyulaştırılır?" sorusunu gündeme getiriyor.

Neyse ki birkaç pratik yöntemle aşurenizi yeniden ideal kıvamına ulaştırmanız mümkün.

İşte sulu aşureyi koyulaştırmanın püf noktaları...

3 çözümü var

Aşure henüz ocaktaysa en etkili yöntem, kapağı açık şekilde bir süre daha kaynatmaktır. Fazla su buharlaştıkça aşure doğal olarak koyulaşacaktır. Bu sırada ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Eğer aşure ocaktan alındıktan sonra da sulu kaldıysa, 1-2 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı soğuk suyla açıp yavaş yavaş aşureye ekleyebilirsiniz. Birkaç dakika daha kaynatıldığında kıvam belirgin şekilde yoğunlaşacaktır.

Bir diğer yöntem ise haşlanmış buğday veya nohut eklemektir. Bu malzemeler hem aşurenin kıvamını artırır hem de lezzetini korur.

*Soğudukça koyulaşma payını da unutmayın.