Ateşkesin ardından İran'dan Van'a girişler yeniden hızlandı

ABD ile İran, savaşı bitirmek için anlaştı.

İki ülke heyetleri, İsviçre'de bir araya geldi.

Anlaşma metninin ilerleyen süreçte imzalanması bekleniyor.

ATEŞKES VAN TURİZMİNİ CANLANDIRDI

İran ile ABD arasındaki ateşkes ile bölgede tansiyonun düşmesi, Van turizmine olumlu yansıdı.

İranlı turistlerin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan yeniden kente girmeye başlaması ile şehirde hareketlilik arttı

İran ile ABD arasında ateşkes ilan edilmesi, ardından müzakerelerin sürmesi, diplomatik temasların yeniden hız kazanması, bölgede normalleşme beklentisini artırdı.

Bu gelişmeler de Van turizmine olumlu yansıdı.

KAPIKÖY'DEN GİRİŞLER HIZLANDI

Son aylarda bölgede yaşanan belirsizlik nedeniyle seyahatlerini erteleyen İranlı turistler, yeniden Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van'a gelmeye başladı.

Kentte otellerde doluluk oranları artarken alışveriş merkezleri, çarşılar ve restoranlarda İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Esnaf ise savaş ve belirsizlik döneminde yaşanan durgunluğun ardından yeniden hareketlilik yaşandığını belirterek, yaz sezonu için umutlu olduklarını belirtti.

İran'daki güven ortamının devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda kentte ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

"İRANLILAR ARTIK YENİDEN GELECEK"

Van'a gelen İranlı turistler, kentte düzenlenen festival ve etkinliklere de katılarak tatillerini geçiriyor.

İranlı Sohrap Yezdi, savaş döneminde zor günler yaşadıklarını belirterek, "Savaş vardı, şimdi ortam sakinleşti. Biz de tatil için Van'a geldik. İranlılar artık yeniden gelecek. Van, İran'a yakın olduğu için bizim için çok uygun bir şehir." diye konuştu.

"VAN'I ÖZLEDİK"

Mehdiye Bagheri ise şunları söyledi:

"Van'ı çok seviyoruz. Umarım her yıl gelebiliriz. İran'dan her yıl çok sayıda kişi Van'a geliyor. Van hem yakın hem de uygun bir destinasyon. Van'ı özledik. Okullar da tatil oldu. Bundan sonra daha fazla İranlının geleceğini düşünüyorum."