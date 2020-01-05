Avcılar'da parktaki kameriye alev alev yandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal, ilk yarıda sergilenen kötü performansın başlıca sebebinin sakatlık olduğunu ifade etti.

Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü 9 yaralı

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İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistikleri

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. Erkek bebeklere en fazla 'Yusuf', 'Eymen' ve 'Miraç', kız bebeklere ise 'Zeynep', 'Elif' ve 'Defne' ismi verildi.