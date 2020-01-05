Avcılar'da parktaki kameriye alev alev yandı

Avcılar'da, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Halide Edip Adıvar Parkı'nda, sokakta yaşayan birisi, gece uyuduğu parktaki kameriyede ısınmak için ateş yaktı.
Alkollü olduğu belirtilen kişinin yaktığı ateş, ahşap kameriyeyi bir anda tutuşturarak alev topu haline getirdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yandaki ağacın da kısmen yanmasına neden olan yangın için çevredekiler hemen itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede parka gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangını çıkardığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
''YANGIN TÜPÜNÜ ALARAK KOŞUP MÜDAHALE ETTİM''
Parkın yanında iş yeri bulunan Murat Arslan, evsizlerin kameriyede gecelediğini belirterek, "Isınmak için ateş yakmışlar. Yangın çıkınca yangın tüpünü alarak koşup müdahale ettim. Ancak, söndüremedik." dedi.