Avcılar'da pes dedirten hırsızlık: Klima dış ünitesini söküp el arabasıyla kaçırdılar

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Caddesi üzerinde bulunan Derya Sokak'ta üç kişi, geçtiğimiz hafta bir işletmenin önünde bulunan klima dış ünitesini çalmak istedi. Şüpheliler, cihazı bulunduğu yerden sökmek için apartmanın elektriğini kestikten sonra harekete geçti. Ancak ünitenin zemine sabitlenmiş olması nedeniyle ilk girişimleri sonuçsuz kaldı.

BİR HAFTA SONRA EL ARABASIYLA GERİ DÖNDÜLER

İlk denemelerinde başarılı olamayan şüpheliler, yaklaşık bir hafta sonra aynı adrese yeniden geldi.

Bu kez yanlarında getirdikleri el arabasını kullanan zanlılar, klima dış ünitesini bulunduğu yerden sökerek araca yükledi ve olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin önce çevrede keşif yaptığı, ardından klima ünitesini sökerek el arabasına yükleyip götürdüğü anlar yer aldı.

Görüntülerin incelenmesinin ardından ilk girişimde bulunan kişilerle ikinci kez gelen şüphelilerin aynı kişiler olduğu belirlendi.

"APARTMANIN ELEKTRİĞİNİ KESİP CİHAZI SÖKMEYE ÇALIŞTILAR"

İşletme sahibi Fatih Deligöz, hırsızların ilk girişimlerini de güvenlik kameralarından tespit ettiklerini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Geçen pazartesi üç kişi gelip apartmanın elektriğini keserek cihazı sökmeye çalıştı. Klima yere monteli olduğu için başarılı olamadılar. Biz de bunu güçlendirmek için çalışma yaptırıyorduk. Ancak sabah iş yerine geldiğimizde ünitenin yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde, geçen hafta gelen üç kişiyle bu hafta gelenlerin aynı kişiler olduğunu fark ettik."

ZARAR 60 BİN LİRAYI BULDU

Çalınan klima dış ünitesinin maddi değerinin yaklaşık 60 bin lira olduğunu belirten Deligöz, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kimlikleri belirlenmeye çalışılan üç şüphelinin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.