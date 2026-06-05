Avcılar'da sokak köpekleri dehşeti: 59 yaşındaki adam saldırıda yaralandı

Başıboş köpek terörü, bazı kesimler tarafından önemsiz gösterilmeye çalışılsa da bu sorunun ne kadar tehlikeli olduğu, her gün yeni bir olay ile bir kez daha ortaya çıkıyor..

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Ambarlı Kavşağı’nda Saffet Gümüş, sabah saat 07.00 sıralarında iş yerine gitmek için yürüdüğü sırada kaldırımda bulunan bir sokak köpeğinin dikkatini çekmesiyle saldırıya uğradı.

Gümüş, köpeğin aniden hamle yaptığını ve kısa süre içinde ikinci bir köpeğin de saldırıya katıldığını ifade etti. Yaşanan panik anlarında çevrede müdahale edecek bir durum bulamadığını belirten vatandaş, kendini zor kurtardığını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI, AŞILARI YAPILDI

Saldırı sonrası yaralanan Saffet Gümüş, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu. Burada tetanos ve kuduz aşısı yapılan Gümüş’ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından vatandaşın bir süre günlük yaşamına ara vermek zorunda kalabileceği belirtildi.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Saldırı anını anlatan Gümüş, olayın beklenmedik şekilde geliştiğini ifade etti:

“Sabah işe giderken kaldırımda yürüyordum. Bir köpeğin yanından geçerken aniden üzerime geldi. Ben normalde köpeklerden korkmam ama bu kez saldırdı. Sonra ikinci köpek de geldi. Çevrede taş yoktu, kendimi savunamadım. Kot pantolon olmasa daha ağır yaralanabilirdim. Canımı zor kurtardım.”

"SOKAKTA YÜZLERCE İNSAN GEÇİYOR"

Bölgede yoğun yaya trafiği olduğunu vurgulayan Gümüş, özellikle üniversite çevresinde her gün çok sayıda kişinin aynı güzergâhı kullandığını söyledi.

Yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalara da değinen Gümüş, sokak köpeklerinin toplanması gerektiğini savunarak, “Bu belediyenin boşluğudur, görevini yapmamasıdır. Toplanmadıkları için mağdur oldum” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE BAŞIBOŞ KÖPEK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, Avcılar’da sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtirken, yetkililerden çözüm beklendiğini dile getirdi.

Saldırıya ilişkin resmi inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, olayın ardından bölgede tedirginlik oluştuğu öğrenildi.