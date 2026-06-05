Antalya'da yaya geçidinden geçen turiste motosiklet çarptı

Türkiye'de yaya geçidini kullanan motosiklet ve araçlar yüzünden, vatandaşların canı tehlikeye giriyor...

Türkiye'de yaya geçidinde yaşanan bu sorunları bilmeyen turistler ise kaza kurbanı oluyor.

Türkiye'de sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeme alışkanlığı, trafik güvenliğinin en kronik sorunlarından biri...

YÜZLERCE YARALANMALI YA DA ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANIYOR

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işaretlerle belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin yavaşlaması ve karşıdan karşıya geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak öncelik tanıması zorunlu olmasına rağmen, bu kurala uyulmaması nedeniyle her yıl yüzlerce yaralanmalı ve ölümlü kaza yaşanıyor.

Bu ihlaller, özellikle büyükşehirlerde ve okul, hastane çevresi gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde sıklıkla görülüyor.

YAYAYA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER, GERİ DÖNÜLEMEZ SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Sürücülerin yayaya yol vermemesi, kazaların temel nedenleri arasında yer alıyor.

Yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine de ceza puanı işleniyor.

Bu durum, yaya geçitlerini kullanan vatandaşları sürekli bir tehlike altında bırakıyor.

Bunlara bir örnek de Antalya Manavgat'ta yaşandı.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde yapay şelale istikametine seyir halindeki Umut U.'nun kullandığı motosiklet yaya geçidinden geçmekte olan Almanya uyruklu Cornelia Mittag'a çarptı.

ALMAN TURİST KAZADA SAVRULDU

Kazada yere savrularak yaralanan Alman turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Alman turistin yardımına koşan bir vatandaş, yaralı kadını yüzünü elindeki yelpaze ile sıcaktan koruyup serinletmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Alman turist, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYNI GEÇİTTE İKİ KAZA

Yayaya çarpma olayının üzerinden 15-20 dakika geçmeden bu kez aynı yaya geçidinde, karşı şeritte kaza meydana geldi.

Yaya geçidindeki yayalara yok vermek için duran motosiklete arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüler helalleşip ayrıldı.