Avrupa’da turizmin yüzde 31'i temmuz ve ağustosta gerçekleşiyor

2025 yılında Avrupa Birliği (AB) genelindeki turistik konaklama tesislerinde kaydedilen tüm gecelemelerin yüzde 31,1'i yılın en yoğun iki ayı olan temmuz ve ağustosta gerçekleşti.

Mevsimselliğin en belirgin olduğu ülke Hırvatistan oldu. Bu ülkede 2025 yılı boyunca gerçekleşen tüm gecelemelerin yüzde 54,5'i temmuz ve ağustos aylarında kaydedildi.

Hırvatistan'ı Bulgaristan (yüzde 43,4) ve Yunanistan (yüzde 41,6) takip etti.

Buna karşılık turizmin yıl geneline en dengeli yayıldığı ülkeler ise Malta (yüzde 21,9), Almanya (yüzde 24,0) ve Finlandiya (yüzde 24,1) olarak sıralandı.

AĞUSTOS, OCAK AYINDAN 3,6 KAT DAHA HAREKETLİ GEÇTİ

AB genelinde 2025'in en yoğun turizm ayı olan ağustosta, turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen geceleme sayısı, yılın en sakin ayı olan ocak ayına göre 3,6 kat daha yüksek oldu.

Bazı ülkelerde bu fark çok daha belirgin şekilde ortaya çıktı.

Hırvatistan'da ağustos ayındaki geceleme sayısı, ocak ayının 41,1 katına ulaştı.

Yunanistan'da ise bu oran 20,5 kat olarak hesaplandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GÖSTERGELERİ YAYIMLANDI

Veriler, Eurostat'ın turizm konaklama sektöründeki mevsimselliği inceleyen analizinden derlendi.

Eurostat ayrıca, turizmin sürdürülebilirliğini ölçmeye yönelik ilk uyumlaştırılmış Avrupa göstergelerini de yayımladı. Bu göstergeler arasında turizmde mevsimsellik de temel başlıklardan biri olarak yer alıyor.