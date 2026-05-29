Avrupa'dan Rus İHA'sının Romanya'da apartmana isabet etmesine tepki

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi ile başlayan savaş sürerken bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'ya ait insansız hava aracının Galati şehrinde apartmana isabet ettiği bildirildi.

"İHA SALDIRILARINI YENİDEN BAŞLATTI"

Açıklamada, "Rusya, Romanya ile olan nehir sınırının yakınlarındaki Ukrayna sivil ve altyapı hedeflerine yönelik İHA saldırılarını yeniden başlattı. Bu İHA'lardan biri Romanya hava sahasına girdi, Galai şehrinin güney kesimine kadar radarla takip edildi ve bir apartmanın çatısına isabet ederek yangına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Romanya’nın NATO üyesi olmasıyla durum daha da ciddileşirken, Avrupa ülkelerinden Rusya’ya tek tek tepkiler gelmeye başladı.

"ROMANYA BİR NATO ÜYESİDİR"

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan yaptığı açıklamada, "Romanya bir NATO üyesidir ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşın hiçbir şartta vatandaşlarına yansıtılmasını kabul etmeyecektir. Bu olay ulusal, müttefik ve uluslararası düzeyde kararlı, koordineli ve orantılı bir karşılık gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

"HAVA SAHASININ CİDDİ BİR İHLALİDİR"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise açıklamasında, Rusya'nın AB hava sahasını ihlal etmesine izin verilemeyeceğini söyledi. Kallas, "Rus insansız hava aracının Galai'deki apartmana düşmesi, Romanya'nın egemenliğinin ve Avrupa hava sahasının açık ve ciddi bir ihlalidir. Rusya çok uzun zaman önce sınırlara saygı duymayı bıraktı. Moskova'nın Avrupa hava sahasını cezasız bir şekilde ihlal etmesine izin verilemez" dedi.

"21. YAPTIRIM PAKETİNİ HAZIRLIYORUZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya paylaşımında, "Rusya'nın saldırgan savaşı bir başka sınırı daha aştı. Bir Rus İHA, Romanya'da kalabalık bir nüfusun yaşadığı bölgeye isanet etti ve sivilleri yaraladı. AB topraklarında. Romanya ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Güvenliğimizi ve caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam ederken, özellikle doğu sınırımızda, Rusya'ya baskıyı artırmaya devam edeceğiz. 21. yaptırım paketini hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, "Rusya'nın AB topraklarında gerilimi tırmandırması pervasız ve sorumsuz bir davranıştır. Romanya'nın ulusal hava sahasının ve uluslararası hukukun ihlalini en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞTIR"

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot açıklamasında, "AB üyesi ve NATO müttefiki bir ülkede bir apartmana savaş silahıyla yapılan saldırı, hepimizi ilgilendiren tehlikeli bir tırmanıştır" dedi.

"RUSYA HALA TEHLİKELİ"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, şartlar ne olursa olsun Rusya'nın bir tehdit olmaya devam ettiğini ve Bükreş ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Sikorski, "İster kasıtlı olsun ister beceriksizliğin sonucu olsun, Rusya hala tehlikeli ve ona karşı kendimizi savunmalıyız" dedi.

"RUSYA'NIN PARİS BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot yaptığı açıklamada, Rus İHA'sının Romanya'da bir apartmana isabet etmesi ve komşu Ukrayna'da gece düzenlenen bir saldırıda sivillerin yaralanmasının ardından Rusya'nın Paris büyükelçisini bakanlığa çağırdığını söyledi.