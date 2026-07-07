Avustralya Savunma Sanayii Bakanı'ndan Türk savunma sanayisine övgü

Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO Zirvesi kapsamında NATO Savunma Sanayii Forumu (NSDIF26) başladı.

İlk kez zirvenin resmi programı dahilinde yapılan Savunma Sanayii Forumu, ATO Congresium'da düzenleniyor.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN BÜYÜMESİ İŞBİRLİĞİ FIRSATI"

Savunma Sanayii Forumu'na katılan Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy, AA'ya yaptığı açıklamada Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını söyledi.

Conroy, Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesi ve hükümetin bu alana yaptığı yatırımların iki ülke arasında savunma sanayisi alanında yeni işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti.

"FORUMUN ZİRVE İLE BİRLİKTE DÜZENLENMESİ OLUMLU"

Türkiye'nin "sıcak misafirperverliğinden çok etkilendiklerini" vurgulayan Conroy, "Savunma Sanayii Forumu'nun NATO Liderler Zirvesi ile birlikte düzenlenmesini çok olumlu bir adım olarak görüyorum. NATO'nun şu anda üzerinde çalıştığı temel konulardan biri savunma sanayii altyapısını nasıl güçlendireceğimizdir" diye konuştu.

Conroy, pek çok ülkenin savunma harcamalarını artırdığına ancak buna paralel üretim kapasitesinin de artırılması gerektiğine dikkati çekti.

"NATO MÜTTEFİKLERİYLE İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Savunma sanayii alanında da önemli işbirliği fırsatları gördüğünü aktaran Conroy, "Türk savunma sanayisi büyüyor ve Türk hükümeti bu alana önemli yatırımlar yapıyor. Biz de NATO müttefikleriyle iş birliğine her zaman açığız" ifadelerini kullandı.

"COP31 EV SAHİPLİĞİNİ DE DESTEKLİYORUZ"

Bakan Conroy, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasını da desteklediklerini belirterek, bunun ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Conroy, ayrıca dün Anıtkabir'e çelenk bıraktığını ve bunun hayatı boyunca unutamayacağı bir anı olacağını dile getirdi.