Ata Demirer senaryoyu paylaştı: İşte yeni filmi

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, bir süredir üzerinde çalıştığı projeyi tamamladı.

Ege atmosferini beyaz perdeye taşıyan Demirer, hayranlarını heyecanlandırdı.

Eyyvah Eyvah serisi, Olanlar Oldu, Hedefim Sensin ve Bursa Bülbülü gibi sevilen yapımların senaristliğini ve başrolünü üstlenen sanatçı, yeni yaşını kutlarken müjdeli haberi verdi.

"PERVANELER" GELİYOR

Demirer, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni sinema filmi "Pervaneler"in senaryosunu bitirdiğini ilan etti.

Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni filmim Pervaneler'in senaryosunu bitirdim. İnşallah yeni yaşımda çekmek ve sizlere izletmek nasip olur. Ve tabii bugün benim doğum günüm" ifadelerini kullandı.