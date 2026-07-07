NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye'nin Çelik Kubbe projesine övdü

Ankara'daki NATO Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu'yla başladı.

İlk kez NATO Zirvesi'nin resmi programı dahilinde yapılan Savunma Sanayii Forumu, ATO Congresium'da düzenlendi.

"FORUM, NATO VE SANAYİYİ BİR ARAYA GETİRDİ"

Forum'da, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska konuşma yaptı.

Rutte, bu platformun NATO ve sanayiyi bir araya getirdiğine işaret ederek, ayrıca forumun ittifak kapsamında üye ülkelerin sanayilerinin kapasitelerini ve inovasyonlarını sergilemeleri için bir fırsat olduğunu söyledi.

Rutte, bugün birkaç müttefikin resmi olarak 10. Airbus A330 MRTT uçağının Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na katılımını duyuracağını belirterek, böylece tam bir 12 Airbus A330 MRTT uçağı filosuna ulaşmaya yaklaştıklarını dile getirdi.

ÇELİK KUBBE SİSTEMİ

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Sekerinska ise konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye, orijinal İMECE yer gözlem uydusunun başarısının ardından, iki adet yüksek çözünürlüklü ilave uydunun geliştirilmesine yönelik iddialı bir plan duyuruyor.

Türkiye ayrıca, LEO uyduları ve askeri haberleşme sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma mimarisi kapsamında erken ihbar radar sistemlerinin tedariki ve geliştirilmesi için ASELSAN ile sözleşmeler imzaladı.

"ERKAN İHBAR KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRECEK"

Bu sözleşmelerin toplam değeri 350 milyon doların üzerindedir ve bunlar Türkiye'nin savaş alanında kesintisiz iletişimde kalma kabiliyetini, tespit ve erken ihbar kabiliyetlerini geliştirecektir.”

Sekerinska, ayrıca "Ev sahibi ülkemiz Türkiye, önemli miktarda karaya konuşlu, uzun menzilli ATMACA seyir füzesi tedarik etme taahhüdünde bulundu" ifadelerini kullandı.