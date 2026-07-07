İstanbul’un en iyi fen liseleri 2026: Zirvede hangi okul var?

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Milyonlarca öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, şimdi de adayları ve ailelerini heyecanlı bir tercih süreci bekliyor.

Geleceklerini şekillendirecek olan lise tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler için İstanbul'un en başarılı eğitim kurumları netleşti.

Geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilimleri baz alınarak İstanbul’un en iyi 10 fen lisesi sıralandı.

İstanbul’un en iyi fen liseleri 2026

1. İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Hazırlık + 4 yıl - Almanca): 495.352 - 0,12

2. İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Hazırlık + 4 yıl - İngilizce): 493.964 - 0,2

3. Çapa Fen Lisesi (4 yıl - İngilizce): 487.928 - 0,38

4. Validebağ Fen Lisesi (Hazırlık + 4 yıl - İngilizce): 477.210 - 1,28

5. Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Hazırlık + 4 yıl - Almanca): 473.143 - 1,88

6. Yaşar Acar Fen Lisesi (4 yıl - İngilizce): 470.750 - 1,42

7. Şehit Münir Alkan Fen Lisesi (4 yıl - İngilizce): 469.014 - 1,51

8. Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Hazırlık + 4 yıl - Almanca): 468.880 - 2,16

9. Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Hazırlık + 4 yıl - İngilizce): 466.103 - 2,34

10. Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi (4 yıl - İngilizce): 462.359 - 2,3