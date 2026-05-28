Aydın için kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın’da bugün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

12 İLÇE İÇİN RİSKLİ HAVA DURUMU

Yapılan açıklamaya göre uyarı; Bozdoğan, Buharkent, Çine, Efeler, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerini kapsıyor. Bu bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere dikkat çekti. Ayrıca yerel dolu yağışı ve ani rüzgârların da etkili olabileceği bildirildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Açıklamada, yağış anında görüş mesafesinin düşmesi ve yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayarak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.