Aydın'da 5'inci kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Çağdaş Sitesi'nde, talihsiz bir kaza meydana geldi.

5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Hasan Tutucu, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, balkondan düştü.

HAYATIN KAYBETTİ

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Tutucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tutucu’nun cansız bedeni, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.