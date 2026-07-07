Aydın'da AVM'deki mağazadan 10 bin 500 liralık kıyafet çalan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, mağazadan çeşitli giyim ürünlerinin çalındığını belirledi.

10 BİN 500 LİRALIK ÜRÜN ÇALDIĞI BELİRLENDİ

Yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 10 bin 500 lira olan şort, tişört ve çorapları çaldığı tespit edilen E.S. (34) isimli kadın şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin çaldığı belirlenen ürünler ele geçirilerek mağaza yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.