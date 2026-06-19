Aydın'da cami inşaatında işçiler iskeleden düştü: 1 ölü 1 yaralı
Aydın'da yapımı devam eden cami inşaatında üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düşen işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise ağır yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki cami inşaatının kubbe kısmında sıva çalışması yapan Murat Karakan (44) ile Osman Ş. (44), üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Karakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Osman Ş. ise ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Murat Karakan'ın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
ÇALIŞMAK İÇİN ÇORUM'DAN GELMİŞLER
Murat Karakan, Merdan Ü. ve Osman Ş'’nin cami inşaatında çalışmak üzere Çorum'dan Aydın'a geldikleri öğrenildi.
Merdan Ü.'nün ise olaydan 10 dakika önce çay içmek için iskeleden indiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.