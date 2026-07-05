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Aydın'da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ensonhaber / DHA
Aydın'da deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
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Aydın'da 4 Temmuz'da Didim açıklarında bir kız çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbar edildi.

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi.

ÇOCUK İSKELEYE ULAŞTIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)