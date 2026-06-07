Aydın'da hamile eşi ile yanındaki kişiyi öldürmüştü: 4 zanlı adliyede

Aydın Söke'de 29 yaşındaki Erkan Aslan, 1,5 aylık hamile eşi Nurgül Aslan ile olay sırasında aynı araçta bulunduğu Ercan Zengin'i 30 Mayıs günü silahla ateş açarak öldürdü.

Erkan Aslan'ın, cinayetleri işlemesinin ardından yakınlarına, cinayetleri itiraf ettiğini ve eşinin kendisini aldattığını söylediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayetlerin ardından Erkan Aslan kayıplara karışırken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı. Toplam 6 şüpheli, 2 Haziran'da polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AMCASININ ÇOCUKLARI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma sürerken; önceki gün bir operasyon daha yapıldı.

3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A., Y.A., Ö.A., N.G. gözaltına alındı.

KATİL DE KUŞADASI'NDA YAKALANDI

Aslan'ın izini süren ekipler, şüphelinin Kuşadası ilçesinde çeşitli adreslerde saklandığını belirledi. Yakalanacağını anlayan Erkan Aslan'ın, saklandığı evden çıkıp, Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal alana kaçtığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Aslan'ın, izini kaybettirmek amacıyla arazide saklandığı belirlendi. Bölgede çalışma başlatan polis, Erkan Aslan'ı Davutlar Mahallesi'ndeki arazide yakalayıp gözaltına aldı. Erkan Aslan ve beraberindeki 4 kişi bugün işlemlerinin ardından Söke Adliyesine sevk edildi.