Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oylarını kullandı
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, sandık başına gelerek oylarını kullandı...
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Safi, 34 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sona erdi.
Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılandı.
Yıldırım daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti.
ÖNCE YILDIRIM KULLANDI
Yıldırım, saat 15.00 sıralarında 43 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Kızı Yaz ile birlikte sandığa gelen Yıldırım, oyunu sandığa attı.
Yıldırım, çevresindeki yoğun kalabalıkla birlikte platformun bulunduğu alana geçti.
SONRA DA SAFİ
Yıldırım'ın ardından gözler Hakan Safi'ye çevrildi.
Saat 11.00’de alana gelen başkan adayı Hakan Safi, saat 16.20’de oy kullanmaya geçti.
Safi, 34 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi