Aydın'da izne gelen uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi'nde meydana gelen kazada Yalçın Ç. (32) idaresindeki motosiklet, amcası Y.Ç.'nin (55) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Yalçın Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

MEMLEKETİNE İZNE GELMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Yalçın Ç.'nin İzmir'in Bornova ilçesindeki Bornova Destek Tabur Komutanlığı'nda jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenildi.