Aydın'da kayıp şahsın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Aydın'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı şahsın trafik kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği tespit edildi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Durmuş Koşar, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı.
Koşar'dan haber alamayan yakınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler tarafından 61 yaşındaki Koşar'ın Bozdoğan'ın Yaka Mahallesi'nde trafik kazasına karıştığı belirlendi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Koşar'ın hafif ticari aracıyla henüz bilinemeyen sebeple yoldan çıkıp tarlaya uçtuğu ve yaralandığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı olarak Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)