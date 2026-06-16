İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: Kimden hesap soracaksın?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın antremanı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle ilgili, "Aziz milletimizden takım adına özür diliyorum. Olmadı mı olmuyor. Bu, olmayacak anlamına taşımıyor" dedi.

Milli takıma yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Ne kadar arzuluymuşlar, takım başarısız olsa da hamle yapsak diye. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecekler. Cenab-ı Allah nasip edecek, bu milletin bağrından çıkmış çocuklar bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. Bu milli takım, bizim takımımız. Akbabalık yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Benzer bir tabloyla İspanya'nın da karşı karşıya kaldığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "İspanya da Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldı. Enteresan sonuçlar oluyor zaten. İspanya'yı yerden yere mi vuruyorlar? Bu çocuklara inanıyorum ben" dedi.

FATİH TERİM'İ HEDEF ALDI

Fatih Terim'in Vincenzo Montella ve futbolculara yönelik sosyal medya lincine dair, "Öldürmeyin. Üzülmeyi de sevinmeyi de hesap sormayı da turnuva sonrasına bırakalım. Yanlış bilinen doğruları anlatacağım" şeklindeki sözlerine de cevap veren Hacıosmanoğlu, Terim'e yönelik şunları söyledi

“Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Teşekkür ederim konuşmasının son paragrafına gelene kadar söyledikleri için. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparator'a yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini beklerdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. 'Konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyip, hesap sorarız' demesi... Kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı soracaksınız? Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine.”