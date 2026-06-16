Avustralya maçını kaybeden millilerde imaj değişikliği

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A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Avustralya'ya karşı aldığı 2-0'lık yenilginin ardından grup ikincisi maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Daha sonra pas çalışmasıyla devam etti.

MERİH BIYIĞI KESTİ, EREN SAÇI ESKİ HALİNE ÇEVİRDİ

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenman sırasında dikkat çeken bir diğer nokta ise oyuncuların görünümündeki değişimlerdi.

Merih Demiral'ın bıyıklarını kestirdiği görüldü.

Eren Elmalı'nın ise 'Afrika örgüsü' saçlarını normale döndürdüğü görüldü.