Aydın'da kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Efeler ilçesinde bir süredir haber alamadıkları Melehat Göklen'i evinden hareketsiz halde bulan yakınları ekiplere haber verirken 80 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şüpheli olay...
Evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Melehat Göklen'den haber alamayan yakınları, aynı apartmanda yaşayan çilingir komşularını aradı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Yakınlarının talebi üzerine eve giden çilingir, yaşlı kadını koltukta hareketsiz şekilde buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göklen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)