Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Savrandere Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını, çevrede bulunan vatandaşlar fark etti.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara yayılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına karadan ekiplerin yanı sıra hava araçlarıyla da müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının yerleşim alanlarına veya çevredeki farklı bölgelere sıçramaması için bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin mücadelesi devam ediyor.