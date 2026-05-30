Aydın'da otomobile silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Aydın'da park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Söke ilçesi kapalı pazaryerinde park halindeki otomobile tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Nurgül A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nurgül A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Nurgül A.'nın kocası E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)