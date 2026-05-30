Bakan Uraloğlu duyurdu: 42 ili birbirine bağlayan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yarısı tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi’nde çalışmalara yoğun şekilde devam edildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Başkent Ankara’nın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağlarının merkezinde yer aldığını ifade ederek, Kırıkkale’nin ise Yozgat-Sivas üzerinden Doğu’ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz’e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’ya açılan yolların kavşak noktası konumunda bulunduğunu kaydetti.

Uraloğlu, “Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, bölgelerarası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.” dedi.

"SAMSUN'A VE İRAN'A UZANACAK OTOYOL PROJELERİNİN İLK HALKASI"

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun yalnızca bölgesel bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, projenin Türkiye’nin doğu ve kuzey ulaşım koridorlarını güçlendirecek stratejik bir ağın temelini oluşturduğunu söyledi.

Uraloğlu, “Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığı Ankara’nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılacak. Aynı zamanda otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun’a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak.” dedi.

4 TÜNELİN TAMAMINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üstgeçit köprüsü ve 63 altgeçidin yer aldığını ifade etti.

Projede sahadaki ilerlemeye ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpünün, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpünün tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 altgeçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 altgeçitte çalışmalara devam ediyoruz.” dedi.

4 tünelin tamamında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısının tamamlandığını bildirdi. 8 viyadüğün tamamında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, bazı viyadüklerde imalat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını söyledi.

ANKARA-KIRIKKALE ARASI 80 DAKİKADAN 43 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğini belirterek, “Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan, 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yıllık 40 bin ton azaltacağız.” ifadelerini kullandı.