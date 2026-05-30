Özgür Özel, İsmet İnönü'nün kabrine gitti

CHP'de iç kriz her geçen gün daha da büyüyor..

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bugün partililerle yaptığı bayramlaşma programına karşı bir program da CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlendi.

Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sıralar Özgür Özel de il başkanlığı binasının önünde Güvenpark'ta partililere hitap etti.

Ortaya değişik görüntüler çıkmasının ardından Özgür Özel ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e yürüdü.

İSMET İNÖNÜ'NÜN KABRİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çelenk bırakan Özel, İsmet İnönü'yü es geçmedi.

"PAŞAM MERAK ETME, NAMUSSUZLARDAN ÇOK DAHA CESUR OLACAĞIZ"

İnönü'nün kabrinin önünde açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

“Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız.



Sen hiç meraklanma.”

Mansur Yavaş, Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'e yürüdü