Aydın'da pencereden tüfekle ateş açan şüpheliye müdahale

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi 1481 Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın son katında yaşayan M.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresine çıkarak pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Olası bir tehlikeye karşı polis ekipleri apartman çevresi ve sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin verilmezken, sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekletildi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Şüphelinin yapılan ilk çağrılara rağmen teslim olmaması üzerine olay yerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri, güvenlik tedbirleri altında şüpheliyle müzakere yürüttü. Yapılan görüşmelerin ardından M.Ç. ikna edilerek silahını bırakması sağlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Teslim olan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, silahlı olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.