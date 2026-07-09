Aydın'da polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın gözaltına alındı

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Polis ekiplerinin sabrını zorlayan anlar...

Olay Aydın'da kayıtlara geçti.

KİMLİK KONTROLÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Efeler ilçesinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

KÜFÜRLER SAVURDU

İddiaya göre, polis ekiplerinin kimlik sorması üzerine bir kadın hakaret ve küfürler savurarak tepki gösterdi.

Ardından koşarak kaçmaya çalışan kadın ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

"BAK BÜTÜN AYDIN BENİM"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının, "Aydın'ın pezevengi", "Bak bütün Aydın benim, terbiyesizlik yapma", "Ben bir kraliçeyim, kimliğimi ver" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

GÜNDEM OLDU

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan kadın gözaltına alınırken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.