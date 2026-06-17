Aydın'da şüpheli valiz ekipleri alarma geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde emniyet binasının karşı tarafındaki kaldırımda uzun süredir duran valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak bomba imha uzmanlarına bilgi verdi.

VALİZ BOŞ ÇIKTI

Bomba imha ekipleri fünye yardımıyla şüpheli valizi kontrollü bir şekilde patlattı.

Valizin içerisinden bir şey çıkmazken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması mahalle sakinlerine derin nefes aldırdı.