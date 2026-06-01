Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Aydın'da akşam saatlerinde Karacasu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi Çavdarkıran mevkisinde Hüseyin Gözataş (58) idaresindeki 20 AOG 918 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hüseyin Gözataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Gülten Koç (59) ile Emin Şahin (60) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hayati tehlikeleri bulunması nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısı'nın bölgedeki incelemelerinin ardından Hüseyin Gözataş'ın cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.