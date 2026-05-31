Nevşehir'de psikolojik sorunları olan şahıs dere yatağına düşerek ağaçta asılı kaldı
Nevşehir'de psikolojik sorunları nedeniyle götürüldüğü hastanede tedaviyi reddedip kaçmaya başlayan ve bir süre sonra dere yatağına düşerek ağaç dalında asılı kalan S.B. (34), ekipler tarafından kurtarıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Nevşehir'de yaşayan S.B., psikolojik sorunları nedeniyle ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviyi reddedip, kaçmaya başladı.
YAMAÇTAN DÜŞEN KİŞİ AĞAÇTA MAHSUR KALDI
S.B., bir süre sonra çıkmaz sokağın sonundaki yamaçtan dere yatağındaki ağacın üzerine düştü. Dere yatağındaki ağacın dalında asılı kalan S.B.’yi olduğu yerden indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
45 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
S.B., ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılıp, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)