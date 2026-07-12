Aydın'da yaşlı adam 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi
Kuşadası ilçesinde oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düşen 68 yaşındaki Hasan Tutucu, hayatını kaybetti.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde acı bir olay yaşandı.
Evinin 5. katındaki balkona çıkan 68 yaşındaki Hasan Tutucu, görgü tanıklarının ifadelerine göre gerindiği sırada bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Tutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tutucu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)