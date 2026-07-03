Aydın'da yolun karşısına geçmek isterken öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korkunç ölüm...

Süleyman Demirel Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ata Bayram Kaş'a, Muhammed K. yönetimindeki beton mikseri çarptı.

Mikserin altında kalan Kaş, metrelerce sürüklenip, ağır yaralandı.

PEŞ PEŞE KAZALAR

Bu sırada beton mikserine çarpmamak için sola manevra yapan Cengiz B. ise otomobiliyle Mikail K.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletten savrulan Mikail K. de yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ata Bayram Kaş ile motosiklet sürücüsü Mikail K., ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ata Bayram Kaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mikail K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken beton mikserinin sürücüsü Muhammet K., polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.