Aydın'daki Apollon Tapınağı, gece müzeciliği ile ziyaretçilerini akşam da ağırlıyor

Türkiye, gece müzeciliği alanında kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Yurdun birçok noktasında bulunan tarihi yapı ve müzeler akşam saatlerinden itibaren vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Bu noktalardan bir tanesi de Aydın'ın Didim ilçesinde yer alıyor.

BÜYÜLEYİCİ TAPINAK

Antik dönemin "kehanet merkezi" olarak öne çıkan, İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağı olarak bilinen Apollon Tapınağı, Hisar Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin içinde kalıyor.

Alanda 1905'ten itibaren Alman arkeologlar tarafından devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024'ten bu yana Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.

19.00-21.00 ARASINDA ZİYARETE AÇIK

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında geçen yıl "gece müzeciliği"ne adım atan tapınak, 1 Haziran-1 Ekim döneminde saat 19.00-21.00 saatleri arasında da ziyaret edilebiliyor.

Özellikle yaz döneminde yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistler, uygulama sayesinde buradaki tarihi ve mitolojik atmosferi akşamın serin saatlerinde deneyimleme imkanı buluyor.

AVLU IŞIKLAR İÇİNDE İZLENEBİLİYOR

İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağını gezmek isteyenler, halkın ibadet amacıyla kullandığı "naos" adı verilen iç avlu dahil toplam 112 sütunun olduğu alanı ve 17,5 metre yükseklikteki "kutsal" avluyu ışıklar içinde izleyebiliyor.

Gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar Medusa tarafından korunduğuna inanılan tapınakta Medusa heykelleri de görülebiliyor.

Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrı olarak kabul edilen Apollon'a adanan kutsal alana gelenler, tapınağın korunmuş görkemli mimarisi ve mitolojik hikayesine akşam saatlerinde de tanıklık ediyor.

"GECE MÜZECİLİĞİ POPÜLERLİĞİ ARTIRDI"

Milet Müzesi Müdür Vekili Arife Aslan, tapınağın milattan önce 7. yüzyılda inşa edildiğini belirtti.

Tapınağın bir kehanet merkezi olduğunu vurgulayan Aslan, "Yunanistan'daki Delphi Tapınağı sonrasında dünyada kendi dönemi içerisindeki en meşhur kehanet tapınağı. Bu açıdan da hem krallıklardan destek alıyor hem de çok fazla ziyaretçisi oluyor. Bu da tapınağın hem ününün hem de namının yüzyıllar boyunca yürümesinin ana sebeplerinden bir tanesi." dedi.

Gece müzeciliği uygulaması sayesinde ziyaretçilerin bu hikayelere gündüz olduğu gibi gece de tanıklık edebildiğini aktaran Aslan, uygulamanın önemine değindi.

"ÇOK FARKLI BİR AMBİYANS"

Ziyaretçilerden Deniz Gülmez ise İstanbul'da konservatuar öğrencisi olduğunu, buradaki mistik havayı hissedince enstrüman çaldığını ve çok etkilendiğini söyledi.

Sedat Aydın ise daha önce gündüz geldiği tapınağı gece de gezme fırsatı bulduğunu belirterek, "Gündüzden çok daha güzel olmuş. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim. Yani çok farklı bir ambiyans. Ben ikinci kez gelmeme rağmen bu güzelliğin gece bu kadar farklı olabileceğini düşünmemiştim." dedi.