Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında finale yükseldi
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.
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Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda heyecan yaşanıyor.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Ayla Aksu, tek kadınlar yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Alina Charaeva ile karşılaştı.
İLK KEZ FİNALDE
Rus rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenen Ayla, kariyerinde WTA 125 seviyesinde ilk kez finale yükseldi.
Milli tenisçi, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova (Çekya) ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)