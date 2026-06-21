Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 turnuvasında ikinci oldu
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nı ikinci sırada tamamladı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda heyecan sona erdi.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Ayla Aksu, finalde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova ile karşılaştı.
Milli sporcu, Çek rakibine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek ikinci oldu.
İLK FİNALİ
Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ayla, kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde final oynama başarısı gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)