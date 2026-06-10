Aynur Kanbur cinayetinde yeni bulgu: SIM kartını kapatmış

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hedeflediği şekilde faili meçhul cinayetler raftan indirilerek yapılan incelemelerde cinayetler aydınlatılıyor.

Faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesinde Bakan Gürlek'in göreve gelmesinin ardından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları önemli yer tutuyor.

İTİRAF ETTİ

2016 yılında Şişli'deki evinde öldürülen, Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Bülent Gündüz, cinayeti itiraf etti. Gündüz, ifadesinde "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim." dedi.

Soruşturmada azmettirici olduğu şüphesiyle F.K. ve S.K de gözaltına alındı.

BİR KİŞİYİ DARBETMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıktı.

Gündüz'ün, geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim" diyerek darbettiği belirlendi. Verdiği ifadesinde Kanbur'un yaşam biçimine değinen şüpheli, daha önce de bir kişiyi uygunsuz davranışları nedeniyle darbettiğini söyledi.

UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu.

Emniyet'te verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını söyleyen Gündüz'ün, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandığı ve hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

SIM KARTINI KAPATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların devamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlemek üzere Kanbur'un Şişli'deki adresine gitmek için Avcılar'dan metrobüse bindiği tespit edilen Gündüz'ün hareketlerini metrobüs içi kamera kayıtlarında inceledi.

Gündüz'ün cinayet günü bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonunun SIM kartını çıkararak cihazı kapattığı görülüyor.

HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı.