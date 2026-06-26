Ayşegül Ünsal'dan 'Süper Baba' itirafı: Çok şey öğrendim

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından "Süper Baba" dizisinde Emel karakterine hayat veren oyuncu Ayşegül Ünsal, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Ünsal, dizinin çekim sürecine ve kendisi için taşıdığı anlamlara dair duygusal ifadeler kullandı. Ünlü oyuncunun sözleri, nostalji seven izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Ünsal'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"ÇOK İYİ EĞİTİM ALDIM"

"Süper Baba benim için gerçekten bir okuldu. Suna Pekuysal, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç... Hepsinden çok şey öğrendim. Okulda çok iyi eğitim aldım ama Süper Baba seti de büyük sanatçıların olduğu bir setti."