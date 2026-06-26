İstanbul'da 30 euro ücret istenen taksi yolculuğunu anlatan turist

İstanbul'un kronik sorunlarının başında taksiler geliyor.

Son yıllarda müşteriye karşı şiddet, kötü muamele ve dolandırıcılık gibi davranışlarla adeta ülke turizmine balta vuruyor.

Araçlarına aldıkları turistleri türlü yollarla kazıklayarak fahiş ücretler talep eden taksicilerin ağına düşen turistlerin sosyal medya paylaşımları, küresel çapta ülkemiz açısından olumsuz bir profil oluşmasına neden oluyor.

Bu kapsamda taksicilerin vukuatlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te taksiye binen kadın turist, başından geçenleri paylaştığı bir video ile anlattı.

4 EUROYA ANLAŞTIK 30 EURO İSTEDİ

4 euroya anlaştığı taksicinin 10 dakikalık yolculuk sonrasında 30 euro yani yaklaşık bin 600 TL ücret talep ettiğini söyleyen turist kadın, şu ifadeleri kullandı:

Taksici yanıma yanaştı ve 4 euro dedi. 10 dakikalık yolculuk sonrası 200 lira uzattım. Çünkü 200 lira yaklaşık 4 euro ediyor.

ÖNCE BİN 600 TL SONRA BİN LİRA

Taksici 30 euro istedi ve 'Seni daha az trafik olan özel yollardan getirdim' dedi.

'400 lira vereyim' dedim, bin lira istedi."

"YÜZÜNÜZE GÜLERKEN SİZİ KAZIKLIYORLAR"

Başından geçenleri anlatan turist kadın, gittiği mesafenin yolcu uygulamaları üzerinden en fazla 300 lira tuttuğunu da sözlerine eklerken, "Bütün kalbimle 'İstanbul çok harika bir yer' diyorum, onlar da yüzüne bakarken 'Evet evet harika' derken sizi kazıklıyor." ifadelerini kullandı.