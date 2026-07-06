Azerbaycan, Rusya'ya NOTA verdi: Ukrayna'da SOCAR istasyonuna drone saldırısı

Azerbaycan'dan Rusya'ya nota...

Ukrayna'da SOCAR'a ait akaryakıt istasyonuna drone saldırısı yapılması sonucu Rusya'nın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

RUSYA'YA NOTA VERİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün (5 Temmuz) akşam Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesindeki Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) ait akaryakıt istasyonuna insansız hava aracı saldırısı yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve olayla ilgili diplomatik nota takdim edildiği belirtildi.

"BU İLK DEĞİLDİ"

Bunun ilk olay olmadığı kaydedilen açıklamada, daha önce de Ukrayna'da SOCAR'a ait doğal gaz dağıtım kompresör istasyonu ile Odessa'daki petrol deposunun askeri saldırılara ve savaşın yıkıcı etkilerine maruz kaldığı, bu olaylarda önemli maddi zarar meydana geldiği ve şirket çalışanlarının yaralandığı hatırlatıldı.

KASIT İDDİASI

Defalarca yapılan uyarılara rağmen benzer saldırıların devam etmesinin, bunların kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine işaret ettiği belirtilerek, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği ile Harkiv'deki Fahri Konsolosluk binasının da çeşitli hava saldırılarında zarar gördüğü kaydedildi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER KORUNMALI

Yevdokimov'la yapılan görüşmede, Viyana Sözleşmeleri uyarınca diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin korunmasına ilişkin yükümlülüklere titizlikle uyulmasının önemine dikkati çekildi.

AÇIKLAMA TALEP EDİLDİ

Rusya'dan söz konusu olayların tamamının kapsamlı şekilde soruşturulması, yaşananlarla ilgili Azerbaycan tarafına gerekli açıklamanın yapılması ve sivil tesisler ile diplomatik temsilciliklerin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi istendi.